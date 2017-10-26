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İsrail Filarmoni Orkestrası'na Amerika'da protesto

İnsan hakları aktivistleri, "İsrail'in Filistin'e yönelik ayrımcı politikalarına ve askeri operasyonlarına destek veren" orkestrayı müzik çalarak protesto etti.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:28
İsrail Filarmoni Orkestrası'na Amerika'da protesto

İsrail Filarmoni Orkestrası, New York'ta vereceği konser öncesi protesto edildi.

New York'un ünlü konser salonu Carnegie Hall'un önünde toplanan ve İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkan insan hakları savunucuları, İsrail Filarmoni Orkestrası'na "işgale karşı müzik" temasıyla enstrüman çalarak tepki gösterdi.

Protestocular, "İsrail Filormani Orkestrası'nı boykot et.", "Adalet olmadan armoni olmaz." yazılı dövizler taşıdı.

İnsan hakları aktivistlerinden Patrick Connors, AA muhabine yaptığı açıklamada, İsrail Filarmoni Orkestrası'nın "İsrail'in askeri operasyonlarına destek verdiğini" söyledi.

Connors, orkestranın aynı zamanda İsrail'e "kültür elçisi" olarak hizmet ettiğini dile getirdi.

İsrail'e işgalci politikası nedeniyle yaptırımlar uygulanması için kampanya yürüten ve boykot eden New York merkezli Adalah-NY sivil toplum örgütünün temsilcisi Riham Barghouti ise bu orkestranın "İsrail propagandasına destek olduğunu ve suç ortaklığı yaptığını" belirtti.

Barghouti, New York'un "İsrail'in apartheid rejiminin" bir parçası olmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • she-ezshe-ez2 sa önce
    Şaşmamak imkansız.Türkiyede asgari ücret 1400 YTL iken esnaf o kadar zor yaşam mücadelesi verirken bu gazete bunlarla meşgul olacagına İsrailin filarmonik orkestrasıyla meşgul, nedenmi? halkı yaşadıgı problemleri görmemesi için.
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