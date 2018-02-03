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İsrail eski F-16'larını o ülkeye sattı

Terör devleti İsrail, 36 yıl boyunca kullandığı 30 adet eski F-16-A ve F-16 B tipi savaş uçaklarını Hırvatistan'a sattı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:55
İsrail eski F-16'larını o ülkeye sattı

İkinci el 30 adet F-16'yı sattı. 30 uçakla ilgili söz konusu anlaşma İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic arasında yapıldı.

İKİ ÜLKE SATIŞ İÇİN EL SIKIŞTI

Anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, Netanyahu ile Plenkovic’in, İsrail’in Hırvatistan'a F-16 savaş uçaklarının satılması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

500 MİLYON DOLARLIK İKİNCİ EL 30 UÇAK!

Yapılan anlaşmanın 30 uçak için 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, Hırvatistan’ın elindeki MiG -21 tipi Rus savaş uçaklarını 2020 yılının sonuna kadar İsrail’den alacağı savaş uçaklarıyla değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

A VE B SINIFLARINI KAPSIYOR

Habertürk'ün haberine göre; İsrail’in Hırvatistan’a ordu envanterinde hala kullanılan ve eski F-16 savaş uçaklarının A ve B sınıflarındaki uçaklarını satacağı belirtildi.

KULLANIMINA SON VERMİŞTİ

İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son verdiğini, geçen yıl ise ABD'den alacağı F35 savaş uçaklarının ordusunun envanterine ekleyeceğini açıklamıştı.

ABD'DE BİR DÖNEM SOVYET UÇAKLARINI SATMIŞTI

ABD’de isteyen herkese tamamen çalışır durumda olan Sovyetler Birliği yapımı MiG-21 ve MiG-29 tipi savaş uçakları teklif edilmişti. İlgili ilan, Raptor Aviation adlı şirketin internet sitesinde yer almış ve büyük ilgi görmüştü.

Listede yer alan en modern modellerden biri, Ukrayna’dan geldiği ifade edilen MiG-29UB. Bu uçağın Ukrayna’daki Lviv Devlet Havacılık Onarım Fabrikası’nda teknik bakımdan geçtiği kaydedildi. Eğitim için de kullanılabilen bu savaş uçağı için Raptor Aviation şirketi 4.65 milyon dolar istemişti.

Sitede ayrıca MiG-17PF ve birkaç MiG-21UM uçağı sunuldu. Aralarından bazıların, Avrupa’dan ‘parçalar ayrılmış biçimde’ getirileceği ifade edilmiş, tüm uçakların ABD Federal Sivil Havacılık İdaresi tarafından onaylandığı ve tamamen ABD’nin silah ihracat kontrolü yasalarına uygun olduğu kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:55
  1. israil F-16'ları
  2. Hırvatistan

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