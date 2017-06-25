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İsrail Esed birliklerini vurdu!

İsrail Suriye'de Esed rejimine ait mevzileri vurdu. Konuya yönelik yapılan açıklamada, "Bu hafta ikinci kez Suriye'den İsrail tarafına atılan birkaç top mermisine karşılık olarak ordu, Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir kamyonu vurdu"

25 Haziran 2017 Pazar 20:57
İsrail Esed birliklerini vurdu!

İsrail Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Bu hafta ikinci kez Suriye'den İsrail tarafına atılan birkaç top mermisine karşılık olarak ordu, Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir kamyonu vurdu" ifadelerine yer verildi.

Bu olayın sınır bölgesinde son iki gün içerisinde yaşanan ikinci olay olduğu belirtilen açıklamada, İsrail tarafında kayıp olmadığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 20:57
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