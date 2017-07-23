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İsrail El-Esbat kapısına güvenlik kamerası koydu

Mescid-i Aksa'nın girişlerine metal dedektörler koyan ve gelen tepkilerin ardından bu kararından geri adım atan İsrail, bu kez de Mescid-i Aksa'nın El-Esbat kapısı karşısına güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:58
İsrail El-Esbat kapısına güvenlik kamerası koydu

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail bu sabah Mescid-i Aksa'nın Esbat kapısının karşısındaki yüksek noktalara güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı.

Öte yandan dün gece yaşanan çatışmaların ardından yüzlerce Filistinlinin sabah namazını Esbat kapısı yakınlarında kıldığı, İsrail polisinin namaz kılanların etrafında önlem aldığı ifade edildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı almıştı.

İsrail'in bunun yerine Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:58
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