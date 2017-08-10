Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail, Ekim 2015’ten beri tek tek yıktı...

İşgalci İsrail’e bağlı güçlerin, Ekim 2015’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 36 evi yıktığı bildirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:35
İsrail, Ekim 2015’ten beri tek tek yıktı...

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah Hurani Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Vari, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2015’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 36 evin işgalci İsrail’e bağlı güçler tarafından yıkıldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçları görmezden geldiği, Filistinlilere karşı ise toplu cezalandırma politikasını yürüttüğünü kaydeden Vari, “İsrail mahkemeleri, Filistinli çocuk Muhammed Ebu Hudayr’ın katilleri olan Yahudi yerleşimciler, el-Halil kentinde Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi öldüren İsrail askeri Elor Azaria ve Batı Şeria’nın Nablus kentinin yakınlarındaki Duma beldesinde Devabişe ailesini yakan Yahudi yerleşimcilerin evini yıkmayı reddetti.”ifadelerini kullandı.

“İşgalciye Karşı Kin ve Nefret Oranı Arttı”

İşgalci İsrail’in ayrıca bu süre zarfında Filistinlilere ait 4 evi betonla doldurduğu ve diğer birini de mühürlediğini aktaran Vari, “Caydırıcı ceza olarak evleri yıkma politikasının başarısız olduğu kanıtlandı. Yıkımlar, eylemlerin önüne geçemediği gibi işgalciye karşı kin ve nefret oranını arttırmış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Vari, yıkım politikasının uluslararası insani hukuka aykırı olduğu ve bunun sadece fanatik Yahudi yerleşimcileri memnun etmek için yapıldığına dikkat çekti.

Bugün Ramallah’ın batısında yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine iş makineleriyle baskın yapan işgalci İsrail askerleri, daha önce işgalci İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Usame Ata ve Bera İbrahim Salih’in ailesine ait evleri yıkmış, Adil Ankuş’un ailesine ait eve ise mühür vurmuştu. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:35
  1. Filistin Kurtuluş Örgütü
  2. Ramallah
  3. Yahudi
  4. Doğu Kudüs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O Cami ile ilgili anket tuzağı!
    1. O Cami ile ilgili anket tuzağı!
    2. Bakandan flaş bayram tatili açıklaması!
    3. HTŞ’den İdlib’te çetelere baskın
    4. DEAŞ bombalı araçlarla saldırdı...
    5. Güvenlik görevlisi zehirlenerek öldü
    6. Kilis'te yol güvenliğini "elektronik..
    7. 24 saat içinde 18 çocuk ve onlarca..
    8. Diyarbakır'da su kuyusuna düşen baba..
    9. Kırım'da Müslüman dayanışması
    10. Kemalist yazar Almanya, Rusya ve..
    11. Yeni Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu
    12. Katar krizinde geri adım! Az önce..
    13. Afganistan'da patlama: 4 kişi öldü
    14. Müslüman tutuklu açlık grevine başladı
    15. 201 çocuk öldü, 347'si engelli kaldı
    16. Uşak'ta 10 aylık evli kadın av..
    17. İstanbul Ümraniye'de otomobil içinde..
    18. Borsa ilk yarıda düştü
    19. Sakatata talep yükseliyor
    20. Cizre’de alçak tuzak! Yaralı polisler..
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...