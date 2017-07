İsrail Edirne’de protesto edildi

Edirne’de STK üyeleri, cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelerek, İsrail’in Mescid-i Aksa’da cuma namazı yasağını protesto etti. Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, "Allah’u Ekber”, "Siyonist İsrail Filistin’den defol", "Aksa’ya selam direnişe devam" şeklinde sloganlar atarak, tekbir getirdi.

Topluluk adına konuşma yapan Milli Türk Talebe Birliği Edirne Şube Başkanı Burak Avlu, bir bahaneyle Mecsid-i Aksa’ya müdahale edildiğini ve İsrail güçleri tarafından kapıların kapatıldığını söyledi.

"Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur"

Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiş Batı dünyasının yine sessizliğini koruduğunu belirten Avlu, "Kudüs’te 1948’den beri yapılan işgaller bir yurtta değil, İslam’a karşı yapılan bir saldırıdır. Artık öyle bir boyut almıştır ki ilk kıblemiz de ezan-ı Muhammediye’yi yasaklayacak kadar alçalmışlardır. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz. Burada bu bildiriyle biz Müslümanlar görevimizi yapıyor ve dille uyarıyoruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah’ın izniyle zalimlere lanet olarak yağar. Anlamamakta direniyorlar. Biz Allah’tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kabus oluruz. Kardeşlerimizin canını yakanlar ve İslam düşmanlığı yapanlar her daim enselerinde bizim nefesimizi hissederek korku solur. Bizler ki Hazreti Muhammed’i son peygamber kabul etmiş, kayıtsız şartsız Allah’a teslim olmuş, ordusunun ayak sesleriyle tüm dünyaya korkular salmış Osmanlı İmparatorluğunun ecdatlarıyız. Alçakların kulaklarında her daim bu sözler yankılanacaktır: ’Bir gece ansızın gelebiliriz’" ifadelerini kullandı.