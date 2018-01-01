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Terör devleti İsrail durmuyor! Bu sabah evini bastılar

İsrail askerlerinin, Filistin Yasama Konseyi milletvekili Nasır Abdulcevad'ı gözaltına aldığı bildirildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 10:10
Terör devleti İsrail durmuyor! Bu sabah evini bastılar

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Abdulcevad'ın Ramallah'taki evine bu sabah baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerlerinin, daha sonra milletvekilini gözaltına aldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı Değişim ve Reform Bloku'nda milletvekili olan Abdulcevad'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 10:10
  1. israil
  2. Nasır Abdulcevad
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