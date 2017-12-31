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"İsrail diye bir devlet yok"

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, İsrail'i devlet olarak tanımadıklarını ifade etti.

31 Aralık 2017 Pazar 20:09
"İsrail diye bir devlet yok"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını kabul etmediklerini belirterek, "Eğer biz Müslümanlar bir ve beraber olsak Amerika'daki Trump bu açıklamayı yapamaz." dedi.

Turhan, AGD Gaziantep Şubesince Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" etkinliğinde, Mekke ve Kudüs'ün Müslümanların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Kudüs'ün 6 Aralık'tan itibaren zihinlere girdiğini anımsatan Turhan, şöyle konuştu:

"6 Aralık tarihinde Amerika'nın devlet başkanı Trump bir açıklama yaptı, 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ediyoruz' dedi. Tabii onun bu ifadeyi kullanması, onların çok güçlü olduğu için değil bizim dağınık olmamızdan kaynaklanıyor. Eğer biz Müslümanlar bir ve beraber olsak Amerika'daki Trump bu açıklamayı yapamaz. Tabii o bu açıklamayı yaptı diye bizim için Kudüs İsrail'in başkenti mi oldu? Hayır. Allah'ın izniyle hem burada hem de dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar, en güzel şekilde tepkilerini ortaya koydular."

Amerika diye meşru bir devleti de kabul etmediklerini ifade eden Turhan, ayrıca İsrail'in bir devlet olduğuna inanmadıklarını kaydetti.

Tel Aviv'in de İsrail'in başkenti olduğunu kabul etmediklerini dile getiren Turhan, ''Çünkü İsrail diye bir devletin olduğuna inanmıyoruz. 1948 yılında dünyanın birçok bölgesinden bu İsraillileri getirdiler, Filistin topraklarına zorla yerleştirdiler. O toprakları gasbettiler. Bu açıdan Kudüs'ümüzle alakalı Amerika'nın ve İsrail'in ifade ettiği şeyleri kabul etmiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Savaş Talha Kaçar tarafından ilahi seslendirildi.

Program sonunda il genelinde gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 20:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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