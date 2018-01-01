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İsrail dergisi açıkladı… Komuta kademesi çöktü!

İsrail’de yayın yapan Mahanieh dergisi, İsrail ordusu tarafından yürütülen bir iç soruşturmanın sonuçlarını yayınladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:06
İsrail dergisi açıkladı… Komuta kademesi çöktü!

Dergi, soruşturmada ordunun üst kademesinde zafiyet ve başarısızlık olduğunun ortaya konulduğunu yazdı. Ayrıca Genelkurmay’da ‘’birlik vizyonu eksikliği bulunduğu’’ ve ‘’gündemdeki temel askeri konularla ilgilenilmediği’’ aktarıldı. İsrail Genelkurmay Başkanlığı’nın tugay rütbeli yirmi subaydan oluştuğunu ancak hiç birinin komuta ettikleri birimlerle ilgilenmediği kaydedildi.

GAZZE’Yİ VURDU

Öte yandan İsrail ordusui Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde “gözetleme kulesi”ni hedef aldı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail’e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze’den cuma günü yapıldığı iddia edilen roket saldırısına karşılık Gazze’nin güneyinde Hamas’a ait “keşif noktası”nı hedef alındığını belirtti. İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze’den atılan iki roketin, İsrail ordusunun “Demir Kubbe” hava savunma sistemi tarafından engellendiğini iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 07:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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