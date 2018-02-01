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İsrail: Çok tehlikeli bir gelişme

Polonya, Kiev ile arasında gerilime yol açan tartışmalı "soykırım propagandası" yasasını kabul etti.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:01
İsrail: Çok tehlikeli bir gelişme

Polonya Senatosu, Stepan Bandera'nın lideri olduğu Ukraynalı milliyetçilerin, tarihte Polonya halkına karşı yaptığı iddia edilen katliamların inkar edilmesinin suç sayılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Devlet Başkanının imzalaması halinde yasa yürürlüğe girecek.

Unian ajansının haberine göre yasa, Bandera'nın lideri olduğu Ukraynalı milliyetçilerin 1925-1950 yılları arasındaki "şiddet ve terör" eylemlerinin propagandasının yapılmasının suç kapsamına alınmasını öngörüyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yaptığı savunulan milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu'nun, Polonyalı sivil halka yönelik katliam yaptığı iddia ediliyor. Polonya bu olayları "soykırım" olarak kabul ediyor.

UKRAYNA: İÇ POLİTİKAYA ALET EDİYORLAR

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Polonya'da Ukrayna'yı bir kez daha iç politika için kullanmaları ve ortak tarihin trajik sayfalarını siyaseye alet etmeleri üzücü" denildi.

İSRAİL: ÇOK TEHLİKELİ BİR GELİŞME

İsrail, Polonya'nın "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısını onaylamasını, "çok tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı'nda planlı ve sistematik şekilde Yahudilerin öldürülmesinde Polonyalıların rolü olduğu iddiasını yasaklayan yasa tasarısının Polonya Senatosunda kabul edilmesine şiddetle karşı olduğunu belirtti.

"Tarihi gerçekleri yalanlayan her türlü girişimin, çok tehlikeli olduğunu" vurgulayan Nahshon, "Gerçekleri değiştirebilecek kanun yoktur." ifadesini kullandı.

Yahudilerin öldürülmesinde Polonyalıların rolü olduğu iddiasını yasaklayan yasa tasarısı, cuma günü parlamentonun alt kanadından geçtikten sonra bugün, üst kanadı senatoda da 23'e karşı 57 oyla kabul edilmişti.

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi rejimi tarafından işgal edilmiş ve ülkede Polonyalı Yahudiler dahil milyonlarca kişi öldürülmüştü. Nazi işgali sonrası Polonya’da başta Auschwitz olmak üzere birçok "ölüm kampı" kurulmuştu.

Polony'daki Nazi ölüm kamplarının "Polonya ölüm kampı" şeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan tasarı, bu gibi ithamlarda bulunan kişilere ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayını alması gerekiyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 18:01
  1. POLONYA
  2. Andrzej Duda
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