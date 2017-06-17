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İsrail müslüman çocukları kaçırıp denek olarak kullanıyor!

İsrailli bir gazete; İsrail’in Yemenli çocukları kaçırarak, onlar üzerinde bilimsel testler yaptığını ifşa etti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 03:31
İsrail müslüman çocukları kaçırıp denek olarak kullanıyor!
Siyonist Hiyum Gazetesi İsrail’e ilişkin skandal bir itirafta bulundu.
 
Çok sayıda Yemenli çocuğun kaçırılıp işgal topraklarına getirildiğini yazan gazete, çocukların bilimsel araştırmalarda kullanıldığını ifşa etti.
 
Söz konusu gazete iddiasını İsrail işgali atındaki topraklardaki araştırma merkezlerine getirilen Yemenli çocukların daha önce yayınlanmamış fotoğraflarıyla belgelendirdi.
 
Tasnim'in aktardığına göre; gazetenin yayınladığı fotoğraflardan birinde birkaç çocuğun çıplak olduğu ve birinin karnının üzerine “dalak” kelimesi yazıldığı görülüyor.
 
Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 03:31
  1. İsrail
  2. Siyonist Hiyum Gazetesi
  3. Yemenli çocuklar
  4. İsrail çocukları kaçırıp denek olarak kullanıyor
  5. müslüman çocuklar
  • uu1 gün önce
    bu da bişey mi !Türkiyede Dilenci Kadınlar , şundan bundan çocuk yapıp organ mafyasına satıyorlar. Siz onları Dilenci zannediyorsunuz.
  • TuranTuran1 gün önce
    Allah'a havale ediyorumbu azgınyahudi siyonistisrailiRabbimsizihelâketsindoymadınızmüslümankanıdökmeye çocukkatletmeye
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