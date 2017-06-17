İsrail müslüman çocukları kaçırıp denek olarak kullanıyor!
İsrailli bir gazete; İsrail’in Yemenli çocukları kaçırarak, onlar üzerinde bilimsel testler yaptığını ifşa etti.17 Haziran 2017 Cumartesi 03:31
Siyonist Hiyum Gazetesi İsrail’e ilişkin skandal bir itirafta bulundu.
Çok sayıda Yemenli çocuğun kaçırılıp işgal topraklarına getirildiğini yazan gazete, çocukların bilimsel araştırmalarda kullanıldığını ifşa etti.
Söz konusu gazete iddiasını İsrail işgali atındaki topraklardaki araştırma merkezlerine getirilen Yemenli çocukların daha önce yayınlanmamış fotoğraflarıyla belgelendirdi.
Tasnim'in aktardığına göre; gazetenin yayınladığı fotoğraflardan birinde birkaç çocuğun çıplak olduğu ve birinin karnının üzerine “dalak” kelimesi yazıldığı görülüyor.