Dünya seyrediyor Arakan ölüyor

Bangladeş’e kaçışlar sürerken soykırımdan canını kurtaran Arakanlılar, “Açlık ve hastalık olsa da artık ölüm korkusu yaşamadan geceleyebiliyoruz. Evlerimizle birlikte yanmamak için kaçtık” ifadelerini kullandılar.

Geçtiğimiz ağustos ayından beri büyük zulüm gören Arakanlılardan 650 bini Bangladeş’e kaçarken on binlercesi de yakıldı ya da katledildi. Yüzlerce köyün yakıldığı Arakan’dan, halen çok sayıda kişi can güvenliği nedeniyle kaçmaya çalışıyor. BM ise soykırımı kınamaktan öte bir adım atmazken, İsrail hâlâ Budistlere silah veriyor.

Atalarımız boşuna dememiş, “Ateş düştüğü yeri yakar” diye... Myanmar’da Arakanlılara yönelik soykırım sürerken vahşete; kör, sağır ve dilsiz kalan dünyanın ikiyüzlü tavrı sürüyor... Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Myanmar’daki saldırılardan kaçan Arakanlı Müslümanların 2018’in ilk günlerinde de Bangladeş’e sığınmaya devam ettiğini açıkladı. Aralık 2017’de Budistlerin saldırıları ve zulmü sonrası 2 bin 400’den fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e geçtiğini kaydeden IOM 2018’in ilk günlerinde de canlarını kurtarmak isteyen sivillerin sınırı geçmeye devam ettiğini belirtti. Günlük geçişlerin Myanmar’daki saldırıların en yoğun olduğu döneme oranla azaldığı belirtilirken bunun hem Rohingya’da kalan Müslüman sayısının azalmasından hem de birçoğunun kaçış için yeni fırsat bulduğu ifade edildi.



Yeni yılda Bangladeş’e ilk gelen Arakanlı Müslümanlardan 50 yaşındaki Ahmed, “Köyümüz kuşatıldığı için daha önce oradan ayrılamadık. İki ay önce balık tutmaya giden iki oğlum öldürüldü” diye konuştu. Balukhali kampına, 15 ila 20 yaşlarındaki 3 çocuğuyla gelen Ahmed, ailesinin Arakan’ın Rathedaung bölgesindeki köylerinde haftalarca korku içinde yaşadıklarını ve yakınlarda odun toplamak için dahi evden çıkamadıklarını dile getirdi. Ahmed, kendilerini şikayet etmekle tehdit eden komşularına dışarı çıkmaya izin vermeleri için yaklaşık 112 dolar (150 bin kyat) rüşvet verdiklerini söyleyerek, “Burada kimse bizi takip etmiyor, eziyet etmiyor. Ölüm korkusu olmadan geceliyoruz. Kızımın işkence gördüğüne ve oğullarımın öldürüldüğüne şahit oldum” dedi.



Ahmed’in 18 yaşındaki kızı Raysuana da babasının kendisi ve kardeşlerini yetiştirmek için tek başına çok çalıştığını dile getirerek, “Kendimi burada güvende hissediyorum” diye konuştu.



Kampa yeni gelenlerden 35 yaşındaki Asama Begüm de “Arakan’ın Buthidaung bölgesindeki köyümüzdeki bütün evler yakıldı. Yalnızca benim evim kaldı. Evle birlikte yanmaktan korkuyorduk. Oğlumun bacağı kesildiği için beklemek zorundaydık. Sonra da buraya kaçtık” ifadesini kullandı.