Cloudflare

İsrail, BMGK'nın kararını yok saydı!

İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler'in kararına rağmen, Doğu Kudüs'te 5 bin 600 yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.

İsrail, BMGK'nın kararını yok saydı!
Eklenme: 25 Aralık 2016, 19:12
Bu haber 3.603 kez okundu

İsrail devlet radyosunun Kudüs Belediyesi'nden adını vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, belediyeye bağlı Bayındırlık ve İskan Komisyonu'nun kentin çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çerçevesinde 5 bin 600 yeni konutun inşa edilmesi planını onaylaması bekleniyor.

5 BİN 600 KONUT YAPACAK

Haber 7'nin haberine göre öte yandan, İsrail Hayoum gazetesinin haberinde ise yapılması planlanan 5 bin 600 konuttan 2 bin 600’nün Doğu Kudüs’ün güneyindeki Gilo Yahudi yerleşim birimine, 2 bin 600’nün Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine, 400'nün de Ramat Şlomo Yahudi yerleşim birimine inşa edileceği aktarıldı.

Gazete, Bayındırlık ve İskan Komisyonu'nun Başkanı Meir Tercüman, "Kimse İsrail'e ne yapması gerektiğini dikta edemez." şeklindeki sözlerini de haberine taşıdı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konseye getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 
Etiketlerİsrail devlet
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Siyonist işgalciler 'Yusuf Makamı'nda terör estirdi!Siyonist işgalciler 'Yusuf Makamı'nda terör estirdi!

Batı Şeria'nın Nablus bölgesindeki "Yusuf makamı"nı basan fanatik işgalci Yahudi…

Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!

Kanada'nın Quebec eyaletinde 2 ay önce saldırı düzenlenen Mescit kundaklandı.

Büyük skandal: PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı!Büyük skandal: PKK saldırısını Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalıştı!

Yayınladığı raporlar ve paylaşımlarla uluslararası alanda tepki ile karşılanan Kenneth…

Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladıHalep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı

Beşar Esed'ın, ailesiyle birlikte Halep'te bir Katolik kilisesini ziyaret ederek…

Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!

Irak’ın Musul kentini DAEŞ’den geri almak için düzenlenen operasyonu katılan…

Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştilerTerör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler

Sincar’daki varlığı tehlikeye düşünce feryat eden terör örgütünün sesini İran…

Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki sıcak noktaların sayısında azalma…

İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Eski MİT…

Uçağın düşüş nedeni şok etti!Uçağın düşüş nedeni şok etti!

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının inişe…