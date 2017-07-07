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İsrail, BM ile köprüleri attı

İsrail, Filistin'in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim'in de içinde yer aldığı eski şehri, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleyen UNESCO ile köprüleri attı.

07 Temmuz 2017 Cuma 22:04
İsrail, BM ile köprüleri attı

Münübe Yılmaz

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekledi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentindeki tarihi alanların resmi olarak Filistin toprağı sayılmasına tepki gösteren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, “UNESCO’nun yeni bir yanıltıcı kararı” olarak nitelediği karar sonrası, ülkesinin Birleşmiş Milletler’e yaptığı yardımdan 1 milyon dolar daha kesintiye gitti. İsrail’in menfaatine ters düşen her karardan sonra BM’ye yaptığı yardımı kesen Netanyahu, böylece geçtiğimiz aralık ayından bu yana 4. kez yardım kesintisinde bulunmuş oldu.

İsrail, BM’ye üye olmanın gereği yapması gereken 11.7 milyon dolarlık yardımın şu an sadece 1.7 milyon dolarlık kısmını veriyor. 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 22:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • JurnalJurnal1 sa önce
    BİR (LEŞ )MİŞ MİLLETLER DEMEK,İSRAİL DEMEKTİR...ISRAİL GİZLİ SAHİBİDİR.NOKTA
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