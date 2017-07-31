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Terör devleti İsrail, Bişara'nın vatandaşlığını düşürecek

İsrail İçişleri Bakanlığı, ünlü Arap düşünür ve eski parlamenter Azmi Bişara'nın vatandaşlığını düşürmek için başsavcılığa resmi talepte bulundu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:02
Terör devleti İsrail, Bişara'nın vatandaşlığını düşürecek

Terörist İsrail, ünlü Arap düşünür ve eski parlamenter Bişara'nın vatandaşlığını düşürmeye hazırlanıyor.

İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Bişara'nın vatandaşlığının düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için Başsavcı Avichai Mandelblit'e resmi talepte bulundu.

Öte yandan kuruculuğunu Bişara'nın yaptığı Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri Matanis Şahade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deri'nin bu kararı özellikle şu konjonktürde siyasi intikam almak için atılmış bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Deri'nin kararının İsrail toplumunda tırmanışa geçen "aşırı sağcılık" dalgasının bir parçası olduğunu belirten Şahade, "Deri, İsrail güvenliğine önem verdiğini göstermeye çalışarak İsrail toplumunda politik kazanç elde etmeye çalışıyor. Halbuki biz İsrail tarafından kullanılacak bir zarf değiliz. Meşruiyetimizi bu toprakların gerçek sahibi olma durumumuzdan alıyoruz." dedi.

İsrail Parlamentosu (Knesset), mart ayında İçişleri Bakanına, İsrail karşıtı olduğu tespit edilen kişilerin vatandaşlığını düşürme yetkisi veren ve İsrail basınında "Bişara Kanunu" olarak isimlendirilen kanunu onaylamıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:02
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