İsrail bir filistinli genci daha katletti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Filistinli eski esir Muhammed Es-Salihi, işgal güçlerinin kurşunlarıyla şehit oldu. Filistinli gencin naaşının tekbir sesleri eşliğinde hastaneye götürüldüğü ve kampa öfkenin hakim olduğu belirtildi.



Kaynaklar, El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen işgal güçlerinin birçok evde arama yaptığını, işgal askerlerinden bazılarının evlerin çatılarına çıkarak gelişigüzel ateş açtığını bildirdi.



İşgal güçlerinin eski esir Es-Salihi'yi doğrudan hedef alarak boynundan, göğsünden ve bacaklarından vurduğu ve şehit ettiği kaydedildi.

Şehit Es-Salihi'nin annesi oğlunun daima şehit olmayı arzu ettiğini söyleyerek, sonunda arzusuna kavuştuğunu ifade etti.

Şehidin annesi ayrıca işgalci Siyonistlerden şehidin intikamının alınmasını istedi.



Şehidin yayınlanan fotoğraflarında doğrudan boynuna ateş edildiği ve boynundan vurulduğu görüldü.



İşgal güçlerinin baskın sırasında El-Faria Mülteci Kampı'nda birçok genci de gözaltına aldığı ve gözaltına alınanlardan üçünün Mahmud Cebbarin, Kays Neşet ve Mahmud Nazmi Ebu Hasan isimli gençler olduğu öğrenildi.