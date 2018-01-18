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İsrail basınından şok iddia! 'Doğu Kudüs'e...'

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki bazı bölgelerin kontolünü ele almak için askeri harekât düşündüğünü duyurdu.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:28
İsrail basınından şok iddia! 'Doğu Kudüs'e...'

Haaretz gazetesi, Doğu Kudüs'teki Şofat Mülteci Kampı ve Kafr Akab bölgesinde kontrolü sağlamak için askeri harekât başlatmayı düşündüğünü yazdı. 

İki alanın çevresine örülen duvarlar nedeniyle şehirden kesilmiş bir halde olduğu bilinirken, İsrail ordusunun askeri harekât düzenleyip düzenlemeyeceğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Kafr Akab ve Şofat Mülteci Kampın'da 100 ila 150 bin arasında kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:28
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