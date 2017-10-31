İsrail askerleri yine terör estirdi: Önce vurdular sonra kaçırdılar

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Nebi Salih köyü yakınında (Ramallah kentinin batısında) bir araç şüpheli şekilde askerlerimize yanaştı. Askerler karşılık vererek araçtaki iki kişiyi yaraladı. Yaralıların ilk tedavileri olay yerinde yapıldı. Olayda askerlerimizden zarar gören olmadı." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirinin Filistinli görgü şahitlerinden edindiği bilgiye göre olay, Ramallah kentinin batısında yer alan Nabi Salih kasabası toprakları üzerinde kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında gerçekleşti.

Görgü tanıkları, askerlerce vurulan Filistinlilerden birinin kadın, diğerinin erkek olduğunu söyledi.

İsrail resmi radyosu da olayın, Ramallah'ın batısında yer alan Neveh Tzuf (diğer adı Halamiş) Yahudi yerleşim biriminin yakınında gerçekleştiğini belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralı Filistinlilere yardım götürmek istediği ancak İsrail sağlık ekiplerinin iki yaralıyı alarak "bilinmeyen bir yere götürdüğü" aktarıldı.

Vurulan Filistinlilerin kimliğine dair bir açıklama yapılmadı.