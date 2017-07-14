İsrail askerleri Kudüs müftüsünü gözaltına aldı
Kudüs müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin Mescid-i Aksa'nın girişinde terör devleti İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.14 Temmuz 2017 Cuma 14:40
Kudüs müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin Mescid-i Aksa'nın girişinde terör devleti İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci şehit ettikten sonra cuma namazını yasaklayan terör devleti İsrail'in askerleri, şimdi de Kudüs müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.