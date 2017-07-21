İsrail askerleri Filistinlilere saldırıyor!

İsrail polisinin geçtiğimiz 3 Filistinliyi öldürmesinden sonra başlayan gerginlik ortamı bu hafta da devam etti.

GAZ VE PLASTİK MERMİ

Kudüs'te Cuma namazından çıkan Müslümanlar, İsrail polisinin saldırısına uğradı.

Namazdan çıkanlara gaz ve plastik mermiyle saldıran İsrail polisi, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Saldırılarda alandaki çok sayıda Müslüman yaralandı.