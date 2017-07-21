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İsrail askerleri Filistinlilere saldırıyor!

Kudüs'te Cuma namazını kılan Müslümanlar, İsrail polisinin saldırısına uğradı. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

21 Temmuz 2017 Cuma 13:56
İsrail askerleri Filistinlilere saldırıyor!

İsrail polisinin geçtiğimiz 3 Filistinliyi öldürmesinden sonra başlayan gerginlik ortamı bu hafta da devam etti.

GAZ VE PLASTİK MERMİ

Kudüs'te Cuma namazından çıkan Müslümanlar, İsrail polisinin saldırısına uğradı.

Namazdan çıkanlara gaz ve plastik mermiyle saldıran İsrail polisi, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Saldırılarda alandaki çok sayıda Müslüman yaralandı.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 13:56
  1. Kudüs
  2. Cuma namazı
  • OzkanOzkan1 sa önce
    Bu lanetli topluluk için devletimizin yapması gereken en önemli şey yahudilerin elinden parayı almak. Nasıl mı? Devlet bankalarından faizi sıfırlayıp genç girişimcileri marka değeri yapana kadar desteklemek. elinden şekeri alınmış çocuk gibi olur bu lainler. Yahudi mallarına inat yerli ürünleri tüketelim. İnanın çoğu şey hallolur.
  • arifarif1 sa önce
    yahu yıllardır filistinli Müslüman kardeşlerimiz hiç mi silahlanamamışlar, hala taş atılıyor, eve kapansan silah yaparsın, kafire anladığı dilden karşılık vereceksin, toprağını işgal edip seni öldürüyorsa sen de savaşacaksın; yürümekle, protestoyla terörist israil yola gelir mi??
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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