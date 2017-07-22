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İsrail askerleri Filistin köyünü bastı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober köyünün ana girişini kumla kapattı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:46
İsrail askerleri Filistin köyünü bastı

 

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober köyünün ana girişini kumla kapattığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrail askeri, dün Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Neve Tsuf (Halamiş) yerleşim birimindeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer el-Abd'in evinin bulunduğu köye düzenlediği baskında köyün girişini kumla kapattı. İsrail askerlerinin, yolun kapatılmasına karşı koyan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık vermesi sonucu bazı kişiler boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei daha önce yaptığı açıklamada, köyün güvenlik çemberine alındığını ve köy sakinlerinin sadece acil durumlarda dışarı çıkmasına izin verileceğini duyurmuştu.

  • Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki Halamiş Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda üç yerleşimcinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:46
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