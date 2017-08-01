İsrail art arda 116. kez aynı köyü yıktı
İsrail’in güneyindeki Negev bölgesinde bulunan Filistin köyü Al-Araqip İsrail tarafından 116. kez yıkıldı.01 Ağustos 2017 Salı 11:30
Arap İzleme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail polisi ve özel güçlerin sabahın erken saatlerinde buldozerlerin köy halkının yaşadığı çadırları yerle bir ettiğini bildirdi. İsrail buldozerleri Filistin nüfusunu azaltmak ve topraklarına el koymak amacıyla Negev bölgesinde bulunan Filistin köyü Al-Araqip’i116. kez yıktı.İsrail hükumeti, Naqab’da 45 Arap köyü tanımayarak Yahudi lehine yerleşimlerini sürdürmeye devam ediyor.