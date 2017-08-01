İsrail art arda 116. kez aynı köyü yıktı

Arap İzleme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail polisi ve özel güçlerin sabahın erken saatlerinde buldozerlerin köy halkının yaşadığı çadırları yerle bir ettiğini bildirdi. İsrail buldozerleri Filistin nüfusunu azaltmak ve topraklarına el koymak amacıyla Negev bölgesinde bulunan Filistin köyü Al-Araqip’i116. kez yıktı.İsrail hükumeti, Naqab’da 45 Arap köyü tanımayarak Yahudi lehine yerleşimlerini sürdürmeye devam ediyor.