Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail art arda 116. kez aynı köyü yıktı

İsrail’in güneyindeki Negev bölgesinde bulunan Filistin köyü Al-Araqip İsrail tarafından 116. kez yıkıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:30
İsrail art arda 116. kez aynı köyü yıktı

Arap İzleme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail polisi ve özel güçlerin sabahın erken saatlerinde buldozerlerin köy halkının yaşadığı çadırları yerle bir ettiğini bildirdi. İsrail buldozerleri Filistin nüfusunu azaltmak ve topraklarına el koymak amacıyla Negev bölgesinde bulunan Filistin köyü Al-Araqip’i116. kez yıktı.İsrail hükumeti, Naqab’da 45 Arap köyü tanımayarak Yahudi lehine yerleşimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:30
  1. İsrail
  2. Filistin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası