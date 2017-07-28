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İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor

İsrail Eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon Arapları övdü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

28 Temmuz 2017 Cuma 20:39
İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor

Filistin'de yaklaşık 2 haftadır yaşanan Mescid-i Aksa krizi İsrail siyasetinin de başlıca tartışma konusu. Binyamin Netanyahu hükümeti, Mescid-i Aksa'da yaşananları iç kamuoyuna anlatmakta sıkıntı yaşarken, Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon'dan hükümete dikkat çekici eleştiriler geldi. Yaalon, Mescid-i Aksa'ya konulan elektronik dedektörleri kasdederek, “Bu dedektörlerin Mescid-i Aksa kapısına konulması ilke bakımından zorunluluktur. Zaten Mekke ve Medine ile birlikte başka mescitlerde de var” dedi.

“ERDOĞAN'IN NASIL BURNUNU SOKMAYA ÇALIŞTIĞINI…”

Timeturk'un haberine göre, Arap ülkelerinin Filistin topraklarında ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik hak ihlallerine ses çıkarmamasına da değinen Yaalon, konuyu uluslar arası kamuoyunda en ciddi tepkiyi gösteren Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirerek şunları söyledi:

“Bizim bu olayda Suudiler başta olmak üzere Arapları vazifelendirmemiz gerekirdi. Çünkü onlar bugünlerde bizimle beraberler. Ve bu olaya yaklaşımlarını gördünüz. Aynı şekilde Türkleri Cebel-i Heykel'den (Mescid-i Aksa) uzaklaştırmak için Amerikalıları vazifelendirmeliydik. Erdoğan'ın konuya nasıl burnunu sokmaya çalıştığını gördük.”
 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:39
  1. ARAP
  2. Erdoğan Bayraktar
  3. MESCİDİ AKSA
  • akınakın17 dk önce
    araplara çok üzülüyorum. O kadar zenginlik içinde etkisiz elemanlar. adamlarda haysiyet, şeref, onur, gurur hiç bir şey yok. ruhlarını amerikaya satmışlar. aşağılık adamlar.
  • OsmanOsman30 dk önce
    Aynen
  • ahmet öztürkahmet öztürk42 dk önce
    Reisin hatası mescidi aksadan sana ne senin tek sorunun bumu ama idamı ve tektip elbiseyi şehit ailelerini nasıl unutturacak,hani adalet bakanlığı sona gelindi tektip elbiseler giyecek hainler demişti ne oldu bir ay oldu,idam ne oldu ab den korktuk,gazeteci hainler serbest kaldı birileri içerden sırtımızdan vuruyor biz mescidi aksanın derdine düşmüşüz araplar kılını kıpırdatmazken
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Siz de hala Araplar bizi seviyor zannedin. Uyanın artık, Araplar tekrar arkadan hançerliyor bizi.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    o size yalakalik yapan araplara hakkimizi helal etmiyoruz allah hepsine hidayet versin erdogan size yeter
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