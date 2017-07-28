İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor

Filistin'de yaklaşık 2 haftadır yaşanan Mescid-i Aksa krizi İsrail siyasetinin de başlıca tartışma konusu. Binyamin Netanyahu hükümeti, Mescid-i Aksa'da yaşananları iç kamuoyuna anlatmakta sıkıntı yaşarken, Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon'dan hükümete dikkat çekici eleştiriler geldi. Yaalon, Mescid-i Aksa'ya konulan elektronik dedektörleri kasdederek, “Bu dedektörlerin Mescid-i Aksa kapısına konulması ilke bakımından zorunluluktur. Zaten Mekke ve Medine ile birlikte başka mescitlerde de var” dedi.

“ERDOĞAN'IN NASIL BURNUNU SOKMAYA ÇALIŞTIĞINI…”



Timeturk'un haberine göre, Arap ülkelerinin Filistin topraklarında ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik hak ihlallerine ses çıkarmamasına da değinen Yaalon, konuyu uluslar arası kamuoyunda en ciddi tepkiyi gösteren Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirerek şunları söyledi:



“Bizim bu olayda Suudiler başta olmak üzere Arapları vazifelendirmemiz gerekirdi. Çünkü onlar bugünlerde bizimle beraberler. Ve bu olaya yaklaşımlarını gördünüz. Aynı şekilde Türkleri Cebel-i Heykel'den (Mescid-i Aksa) uzaklaştırmak için Amerikalıları vazifelendirmeliydik. Erdoğan'ın konuya nasıl burnunu sokmaya çalıştığını gördük.”

