İsrail anlaşmayı bozdu!

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Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Ofer Askeri Mahkemesi'nin, 2011'deki esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinli tutuklu Rıdvan'ın serbestlik hükmünü iptal ederek, eski cezası 2 kez müebbet ve 30 yıl hapsin yeniden uygulamaya konulması yönünde karar aldığı belirtildi.

Esir takası anlaşmasından önce 17 yıl hapiste kalan Rıdvan, El-Halil kentinde 3 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından İsrail polisinin esir takasıyla serbest bırakılanlara yönelik başlattığı gözaltı operasyonları kapsamında 2 yıl önce gözaltına alınmış, daha sonra şartla serbest bırakılmıştı.

Rıdvan bu tarihten itibaren İsrail polisinin denetimi altındaydı ve duruşmalara katılıyordu.

İsrail, Rıdvan'ın direniş güçlerine katıldığını iddia ederken, Rıdvan bu suçlamaların asılsız olduğunu ifade ediyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Bir müebbet hapis cezasının 99 yıl olduğu belirtiliyor.

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