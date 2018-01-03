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Terör devleti açık açık tehdit etti'Hazır olun, vururuz!'

Terör devlet İsrail'in ordu sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlerin arkasından tehditlerde bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:20
Terör devleti açık açık tehdit etti'Hazır olun, vururuz!'

Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, ''Geçen cuma günü İsrail'e fırlatılan roketlerin arkasından gerçekten İslami Cihad Hareketi çıkıyorsa hareketin yönetimi, Gazze Şeridi'nde ve dışında bulunan liderleri ile altyapısının hedef alınmasına hazır olduğunu düşünüyor anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.

İsrail'in, 29 Aralık Cuma günü Gazze'den fırlatıldığı iddia edilen roketlerle ilgili soruşturmayı tamamladığını aktaran Adraee, şunları kaydetti:

"Soruşturma sonucunda, cuma günü atılanların 30 Kasım 2017'de İslami Cihad Hareketi tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinden fırlatılan roketlerin benzeri olduğu ortaya çıktı. Bu aynı zamanda Hamas'ın, bu örgütü kontrol etmek için ne tür zorluklarla karşılaştığına işaret ediyor."

İsrail ordusu, 29 Aralık'ta Gazze'den 3 roket atıldığının tespit edildiğini ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirmiş, sözü edilen üçüncü rokete ilişkin ise bilgi vermemişti.

İddia edilen roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 14:20
  1. israil
  2. gazze
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