İsrail 2 Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Ömer Abdurrezzak'ın Selfit kentindeki evine, Şakir Amara'nın ise Eriha'daki evine baskın yaptı.

Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskın sonucu İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.