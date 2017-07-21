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İspendere İçmeleri bölgenin şifa merkezi olacak

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, “İspendere İçmeleri, inşallah önümüzdeki yıl bütün ülkemiz ve bölgemiz insanlarına şifa dağıtan bir merkez haline gelecek” dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:43
İspendere İçmeleri bölgenin şifa merkezi olacak

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş ve bazı birim müdürleri ile birlikte İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, İspendere İçmelerinin bölgenin şifa merkezi olacağını kaydetti. Başkan Gürkan, “İspendere İçmelerindeki çalışmaları bizzat yerinde görmek ve incelemek amacıyla bugün ilgili arkadaşlarımızla buraya geldik. Buradaki çalışmalar ilgili firma tarafından yürütülüyor. İkinci bir çalışma ihalesi yapılıyor şu anda. Özellikle otel konseptinde ve ayrıca İnönü Üniversitesi ile yaptığımız proje kapsamında alternatif tıp yöntemine yönelik tedavi merkezi oluşturulması noktasındaki çalışmaların da şu anda temel kazma hafriyatları başlamış durumda. İnşallah önümüzdeki yıl burası tamamen bütün Malatyamıza, bölge ve ülkemizin insanlarına şifa dağıtan bir merkez haline gelecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:43
  1. Karataş
  2. Malatya
  3. Çal
  4. Battalgazi
  5. İçmeler
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