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Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler anlattı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşen CN-235 CASA tipi askeri uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler, gördüklerini anlattı: "Uçağın ikiye bölündüğüne şahit olduk. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı"

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:10
Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler anlattı

Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkara köyündeki kazanın yaşandığı bölgede,  askeri yetkililerin incelemeleri sürüyor. Enkaz alanına ulaşılabilen yol,  güvenlik görevlileri tarafından kesilmiş durumda.Kazanın ardından arama çalışmalarına katılan köylülerden Özkan Gemici,  yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Gemici, kaza haberini kahvehanede otururken aldıklarını, ardından köye  12 kilometre uzaklıktaki kazanın yaşandığı tepeye gittiklerini belirtti.

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

Arama faaliyetlerine köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca ile  katıldıklarını vurgulayan Gemici, arazinin çamurlu olmasından dolayı binek  araçların ilerleyemediği yere traktörle ulaştıklarını ifade etti.

 

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

Köye yakın dağlık arazide uzun süre uçağın enkazını aradıklarını  kaydeden Gemici, şöyle konuştu: "Olay yerine vardığımızda askeri helikopterlerin şehitlerimizin  cenazelerini aldığını gördük. Uçağın ikiye bölündüğüne şahit olduk. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı. Araçla gitmek mümkün değildi."

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

Çamur içinde kaldıkları ve üşüdükleri gözlenen köylüler, kahvehanede ısınmaya çalıştı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 21:10
  1. ısparta uçak düştü
  2. ısparta askeri uçak düştü
  3. ısparta şehitleri
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