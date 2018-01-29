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Isparta'da yaşlı çift çıkan yangında can verdi

Isparta'nın Madenli Köyü'nde bir evde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı. Ekipler ve köy halkının müdahale ettiği yangında evlerin içinde mahsur kalan 84 yaşındaki çift yanarak can verdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:10
Isparta'da yaşlı çift çıkan yangında can verdi

Isparta’nın Gelendost ilçesinde bağlı Madenli Köyü’nde bir evde çıkarak çevredeki evlere yayılan yangında, içeride mahsur kalan 2 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Madenli’de bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köydekilerin uykuda olduğu dakikalarda çıkan yangın, bir anda büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı.

Durumun haber verilmesiyle Gelendost ilçe merkezindeki itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangına çevre ilçelerden de çok sayıda takviye istendi.

Toplam 4 evi adeta küle çeviren yangında, içeride mahsur kaldığı belirtilen Mustan Zengin (84) ile Fadime Zengin’in (84) yanarak can verdiği öğrenildi. Diğer yandan, dumandan etkilenen kişiye de sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği kaydedildi. İtfaye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, henüz yaşlı çiftin cesedine ulaşmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:10
  1. Isparta
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