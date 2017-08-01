Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Göksöğüt köyünde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaştı. Göksöğüt köyünde S.K.’ya ait evde arama yapan jandarma ekipleri evin bahçe bölümüne ekilmiş 60 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli S.K. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.