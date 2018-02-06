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Isparta'da trafik kazası: 4 kişi yaralı

Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Sav kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

06 Şubat 2018 Salı 18:02
Isparta'da trafik kazası: 4 kişi yaralı

Kaza bugün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Sav Kasabası’ndan Isparta merkez istikametine seyreden Mustafa A. İdaresindeki 32 EE 140 plakalı otomobil, aynı yönde hemen önünde seyreden Canan A. idaresindeki 32 KF 205 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Mustafa A. ve Canan A. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Havva A. ve Suzan B. isimli yolcular yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:02
  1. ısparta
  2. kaza
  3. sav kavşağı

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