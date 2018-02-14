Isparta'da FETÖ'den ihraç edilen öğretim üyesinden uyuşturucu çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında ihraç edilen öğretim üyesine uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.14 Şubat 2018 Çarşamba 22:32
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için çalışma başlattı.
Bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesinde öğretim üyesiyken ihraç edilen H.Y'nin üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan H.Y'nin, eşinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.
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