Isparta'da eski komisere FETÖ'den tutuklama
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski komiser tutuklandı.20 Ocak 2018 Cumartesi 15:02
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde mesleğinden ihraç edilen komiser A.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla A.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.