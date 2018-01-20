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Isparta’da eski devlet hastanesi bahçesindeki mazgalları çaldılar

Isparta’da Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kapatılan eski Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan su tahliye mazgallarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, polisin takibi sonucu 1 günde tespit edilerek yakalandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:50
Isparta’da eski devlet hastanesi bahçesindeki mazgalları çaldılar

Önceki gün Doğancı Mahallesi’ndeki eski Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan atık su tahliyesi için kullanılan döküm su kanal mazgal demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Bürosu Ekipleri harekete geçti. Ekipler, aynı gün içinde yapılan çalışmalarda söz konusu 2 şüphelilerin S.U. (25) ve Y.D. (24) olduğunu tespit etti.

S.U. ve Y.D. ile olayda kullanılan araç kıskıvrak yakalandı. Gülistan Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edilen 2 şüphelinin, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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