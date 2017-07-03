İSPARK'tan usulsüzlük iddialarına açıklama geldi

İSPARK, hakkında çıkan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, suistimal olayı basına yansımadan çok önce 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında 21 personelin iş akitlerinin feshedildiği belirtilerek, yapılan inceleme ve denetimlerde söz konusu olayın ortaya çıkartıldığı, titiz bir çalışma sonucu tüm personellerin cihazlarının tekrar gözden geçirildiği, suistimal yapan personel sayısının ise 21 olduğu dile getirildi. Teknik inceleme sonucu yol üstü, açık ve kapalı olmak üzere toplam 477 otoparktan sadece 14'ünde usulsüzlük tespit edildiği, personelin suistimal ettiği rakamın 819 bin lira olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanına kayıtlı olduğundan, şirketin uğradığı tüm zarar ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir. Bununla ilgili hukuki süreç, İSPARK tarafından başlatılmıştır. Ayrıca suistimale adı karışan ve işten çıkartılan 21 personel ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve olay yargıya intikal etmiştir. İstanbul'da niteliksiz işletmeciliği yani değnekçiliğe son vermek için kurulan İSPARK, bunu da büyük oranda başarmıştır. 2 bin 350 personeli ile çeşitli hizmet dallarında faaliyet gösteren İSPARK, bu yönü ile İstanbulluların takdirini kazanmıştır. Hizmet odaklı kurulan ve kar amacı gütmeyen İSPARK buna rağmen kuruluşundan bugüne kadar hiçbir zaman zarar etmemiştir. İSPARK her ay cirosunun yüzde 25'ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kira payı olarak ödemektedir. İSPARK, İstanbul Büyükşehir Belediyesine 2012'de 44 milyon 920 bin, 2013'te 48 milyon 925 bin, 2014'te 57 milyon 238 bin, 2015'te 68 milyon 473 bin, 2016'da 69 milyon 265 bin, 2017 ilk altı ayında 32 milyon 281 bin lira ödeme yapmıştır."

Açıklamada, İSPARK'ın 12 yılda İBB’ye toplamda 483 milyon 452 bin lira ödeme yaptığı belirtilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu paranın belirli bir oranını nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıttığı kaydedildi. Kuruluşundan bugüne yaklaşık 2 milyar lirayı kayıt dışı çalışanlardan alarak, ekonomiye kazandıran İSPARK'ın vergi ve personel giderinin yanında birçok yatırıma da imza attığı aktarılan açıklamada, "Bu rakamlar İSPARK'ın zararda değil karda olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca İSPARK birçok cadde ve sokakta, değnekçilerin orada bulunmasını engellemek ve kamu yararına işlem yapmak amacıyla faaliyet göstermektedir. İSPARK bu noktalarda zararı göze alarak sosyal fayda üretmektedir. Yine bazı sosyal alanlarda İSPARK kar amacı gütmediği için zararına da olsa, vatandaş yararına hizmet etmektedir. Kurum içi değişikliklerin bahse konu haber ve içeriğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Dinamik bir kurum olan İSPARK'ta bu tarz organizasyonel değişiklikler zaman zaman yapılmaktadır. Tüm bu gerçeklere rağmen ilgili gazete tarafından yapılan maksatlı yayınlarla tüm İSPARK çalışanları töhmet altında bırakılmaktadır. 21 kişi tarafından yapıldığı belirlenen suistimal yargıya intikal ettirildiği halde, konuyu saptırarak İSPARK'ı zarara uğratmayı ve çalışanları zan altında bırakmayı amaçlayan bu yayınlarla ilgili sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır." denildi.