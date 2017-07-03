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İSPARK: 14 otoparkta usulsüzlük tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK), yol üstü, açık ve kapalı olmak üzere toplam 477 otoparktan sadece 14'ünde usulsüzlük tespit edildiğini bildirdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:42
İSPARK: 14 otoparkta usulsüzlük tespit edildi

 İSPARK, hakkında çıkan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı.  Açıklamada, suistimal olayı basına yansımadan çok önce 20 Nisan-20 Mayıs  tarihleri arasında 21 personelin iş akitlerinin feshedildiği belirtilerek,  yapılan inceleme ve denetimlerde söz konusu olayın ortaya çıkartıldığı, titiz bir  çalışma sonucu tüm personellerin cihazlarının tekrar gözden geçirildiği,  suistimal yapan personel sayısının ise 21 olduğu dile getirildi.  Teknik inceleme sonucu yol üstü, açık ve kapalı olmak üzere toplam 477  otoparktan sadece 14'ünde usulsüzlük tespit edildiği, personelin suistimal ettiği  rakamın 819 bin lira olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanına  kayıtlı olduğundan, şirketin uğradığı tüm zarar ilgili şahıslardan dava yoluyla  tahsil edilecektir. Bununla ilgili hukuki süreç, İSPARK tarafından  başlatılmıştır. Ayrıca suistimale adı karışan ve işten çıkartılan 21 personel ile  ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve olay yargıya intikal etmiştir. İstanbul'da  niteliksiz işletmeciliği yani değnekçiliğe son vermek için kurulan İSPARK, bunu  da büyük oranda başarmıştır. 2 bin 350 personeli ile çeşitli hizmet dallarında  faaliyet gösteren İSPARK, bu yönü ile İstanbulluların takdirini kazanmıştır.  Hizmet odaklı kurulan ve kar amacı gütmeyen İSPARK buna rağmen kuruluşundan  bugüne kadar hiçbir zaman zarar etmemiştir. İSPARK her ay cirosunun yüzde 25'ini  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kira payı olarak ödemektedir. İSPARK, İstanbul  Büyükşehir Belediyesine 2012'de 44 milyon 920 bin, 2013'te 48 milyon 925 bin,  2014'te 57 milyon 238 bin, 2015'te 68 milyon 473 bin, 2016'da 69 milyon 265 bin,  2017 ilk altı ayında 32 milyon 281 bin lira ödeme yapmıştır."

 Açıklamada, İSPARK'ın  12 yılda İBB’ye toplamda 483 milyon 452 bin  lira ödeme yaptığı belirtilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu paranın  belirli bir oranını nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıttığı kaydedildi. Kuruluşundan bugüne yaklaşık 2 milyar lirayı kayıt dışı çalışanlardan  alarak, ekonomiye kazandıran İSPARK'ın vergi ve personel giderinin yanında birçok  yatırıma da imza attığı aktarılan açıklamada, "Bu rakamlar İSPARK'ın zararda  değil karda olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca İSPARK birçok cadde ve sokakta,  değnekçilerin orada bulunmasını engellemek ve kamu yararına işlem yapmak amacıyla  faaliyet göstermektedir. İSPARK bu noktalarda zararı göze alarak sosyal fayda  üretmektedir. Yine bazı sosyal alanlarda İSPARK kar amacı gütmediği için zararına  da olsa, vatandaş yararına hizmet etmektedir. Kurum içi değişikliklerin bahse  konu haber ve içeriğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Dinamik bir kurum olan İSPARK'ta  bu tarz organizasyonel değişiklikler zaman zaman yapılmaktadır. Tüm bu gerçeklere  rağmen ilgili gazete tarafından yapılan maksatlı yayınlarla tüm İSPARK  çalışanları töhmet altında bırakılmaktadır. 21 kişi tarafından yapıldığı  belirlenen suistimal yargıya intikal ettirildiği halde, konuyu saptırarak  İSPARK'ı zarara uğratmayı ve çalışanları zan altında bırakmayı amaçlayan bu  yayınlarla ilgili sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası  açılacaktır." denildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:42
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