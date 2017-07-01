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İspanyollar duyurdu: Beşiktaş'a Pepe müjdesi!

Beşiktaş'a stoper adağı Pepe için İspanya'dan müjdeli bir haber geldi. Portekizli yıldız PSG ile anlaşamadı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:57
İspanyollar duyurdu: Beşiktaş'a Pepe müjdesi!

Beşiktaş'ın bir süredir transferi için uğraştığı Pepe'de en ciddi rakip Paris Saint-Germain'di. Bu konuda İspanyol Marca'dan müjde gibi bir haber geldi.

Marca'ya göre; Pepe, sağlık kontrolünden geçmesinde rağmen beklenmedik bir şekilde PSG ile anlaşma sağlayamadı. Portekizli yıldızın sıradaki durağı Türkiye olacak. Pepe'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a seyahat etmeyi planladığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:57
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