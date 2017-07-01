İspanyollar duyurdu: Beşiktaş'a Pepe müjdesi!

Beşiktaş'ın bir süredir transferi için uğraştığı Pepe'de en ciddi rakip Paris Saint-Germain'di. Bu konuda İspanyol Marca'dan müjde gibi bir haber geldi.

Marca'ya göre; Pepe, sağlık kontrolünden geçmesinde rağmen beklenmedik bir şekilde PSG ile anlaşma sağlayamadı. Portekizli yıldızın sıradaki durağı Türkiye olacak. Pepe'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a seyahat etmeyi planladığı belirtildi.