İspanyollar Cüneyt Çakır ile dalga geçti!

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Yeni Şehir Rize Stadı'nda Çaykur RizeSpor ile Osmanlıspor arasında oynanan mücadelede ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Çakır'ın verdiği penaltı kararı büyük tartışma yarattı.

Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından pozisyonu yanlış okuyan ve durakladıktan sonra Çaykur Rizespor lehine penaltıya hükmeden Çakır'ın bu kararı İspanyol "As" gazetesi tarafından ti'ye alındı.

Çakır’ın “skandal” olarak nitelendirilen penaltı kararını “Hakem?” başlığı atarak veren gazete, bir çok önemli maç yöneten Çakır’ın 2014-2015 Şampiyonlar Ligi finalinde yönettiği Barcelona – Juventus maçına da atıfta bulundu.

Çakır'ın o maçta Barcelona lehine penaltı vermekten kaçındığını fakat haftasonu oynanan Süper Lig maçında penaltı konusunda hiç de çekingen davranmadığını vurgulayan gazete İngilizce Twitter adresinden konuyla ilgili bir de tweet attı.