İspanyollar açıkladı!Arda Turan Beşiktaş'a
Beşiktaş kadrosunu Arda Turan'la güçlendirmek istiyor. Milli yıldızın menajeri ve danışmanları da, zedelenen imajının yeniden güçlenmesi adına Türkiye'ye dönüşüne sıcak bakıyor.29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:22
Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan Arda Turan'ı kiralayarak kanat transferini halletmek istiyor. Katalanların dünyaca ünlü medya organı "Sport", Beşiktaş'ın milli yıldıza 5 milyon euro yıllık ücret teklif ettiğini iddia etti. Enrique döneminde Arda'nın anahtar oyuncu olamadığını hatırlatan gazete, Valverde döneminde de bunun mümkün görünmediğini yazdı. Arda için Çin kapısının kapandığını hatırlatan Katalanlar, Arsenal ve Sporting ile birlikte en ciddi taliplinin Beşiktaş olduğunu belirtti.
OLMAYACAK İŞ DEĞİL
Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle milli takımı bırakmak 'zorunda' kalan yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın girişimleri doğrulandı. Menajer Ahmet Bulut'la birlikte çalışan Kartal, Arda ile ağabey-kardeş ilişkisi olan Bulut'tan futbolcuyu istedi. Bulut'un ve Arda'nın danışmanlarının transfere sıcak baktığı, Beşiktaş'a transferiyle birlikte zedelenen imajının değer kazanacağı görüşünün hakim olduğu öğrenildi.
Kaynak:Güneş