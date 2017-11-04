İspanyol devinden Beşiktaş'ın yıldızına tam 90 milyon TL...

Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de takımına kazandırdığı gollerle dünyanın gündemine giren Cenk Tosun’u elde tutmak Beşiktaş için her geçen gün daha da zorlaşıyor. Birçok kulübün uzun süredir gözetim altında tuttuğu Cenk’e, Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Crystal Palace ve Newcastle United talip olmuştu. En son Newcastle United’in antrenörleri Cenk’i, Monaco karşısında da izleyip, rapor tuttular. Yıldız golcü için Ada ekipleri 13 milyon eurodan başlayan pazarlıklarda 20 milyon euroya kadar gelmişti.

BAŞKANIN ÇİZDİĞİ VİZYONA UYGUN

Tosun’a bu hafta sürpriz bir kulüp daha talip oldu. Bu sezon çift forvet sistemiyle oynayan ve elinde 3 santrfor olan Valencia, Cenk Tosun’la forveti takviye etmek istediğini yönetime resmen iletti. İspanya Ligi’nde çok iyi bir çıkış yakalayan ve şu anda ikinci sırada bulunan Valencia, ikinci yarıda düşüş yaşamamak için forvet bölgesini zenginleştirmekte kararlı. 22 milyon euro önerilen Cenk’in bu kulübe transferi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da yıldız oyuncu için çizdiği vizyona uygun görünüyor.

GÜNEŞ İSTEKSİZ YÖNETİM KARARSIZ

Ancak Cenk’in şu an Beşiktaş için paradan çok daha fazla değeri var. Siyah-Beyazlılar, Negredo’dan beklenen verimi alamadığı için Cenk Tosun, Şenol Hoca’nın vazgeçilmezi. Bu yüzden Güneş de Tosun’un satılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Devre arasında bir oyuncu satma planı olan Kartal’da Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan’a da teklifler var. Şampiyonlar Ligi’nde yakalanacak başarı, yönetimin devre arasındaki transfer planlarını da netleştirecek.