İspanyol devi Vincent Aboubakar'ı istiyor!
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.27 Aralık 2017 Çarşamba 19:26
İspanyol basınında çıkan iddiaya göre Atletico Madrid, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Antoine Griezmann'ın boşluğunu Kamerunlu golcü ile dolduracak.
Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar'ı transfer etmek isteyen Atletico Madrid'in bu transfer için Nico Gaitan'ı takas etmek istediği belirtildi.
ABOUBAKAR İÇİN 50 MİLYON EURO
Porto'nun Aboubakar'ı isteyen Atletico Madrid'den 50 milyon Euro bonservis ücreti isteyeceği kaydedildi. Takasta düşünülen Gaitan, Atletico Madrid'e Porto'nun ezeli rakibi Benfica'dan gelmişti.
Bu sezon Porto'da toplam 25 maça çıkan Aboubakar, 22 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.