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İspanyol devi Trabzonspor'un yıldızı için Türkiye'ye geliyor

İspanya'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid, Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'yı izleyecek.

21 Ocak 2018 Pazar 12:49
İspanyol devi Trabzonspor'un yıldızı için Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor’daki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım’a kadar yükselen Yusuf Yazıcı’yı İspanyollar’ın ünlü kulübü Atletico Madrid de büyütece aldı. Yusuf Yazıcı’nın gelişimini sezon başından bu yana izleyen Atletico Madrid scout ekibinin, Konya-Trabzon maçını izleyecekleri öğrenildi. Öte yandan aynı maçta Okay Yokuşlu’yu da İngiliz ekibi West Bromwich’in takip edeceği bildirildi.

Kaynak:Habertürk

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:49
  1. Yusuf Yazıcı
  2. Trabzonspor
  3. Atletico Madrid
  4. ispanya devi
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