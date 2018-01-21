İspanyol devi Trabzonspor'un yıldızı için Türkiye'ye geliyor
İspanya'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid, Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'yı izleyecek.21 Ocak 2018 Pazar 12:49
Trabzonspor’daki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım’a kadar yükselen Yusuf Yazıcı’yı İspanyollar’ın ünlü kulübü Atletico Madrid de büyütece aldı. Yusuf Yazıcı’nın gelişimini sezon başından bu yana izleyen Atletico Madrid scout ekibinin, Konya-Trabzon maçını izleyecekleri öğrenildi. Öte yandan aynı maçta Okay Yokuşlu’yu da İngiliz ekibi West Bromwich’in takip edeceği bildirildi.
Kaynak:Habertürk