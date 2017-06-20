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İspanyol basınından flaş Beşiktaş açıklaması

İspanya'nın El Desmarque sitesi, Beşiktaş'ın, sezonu Swansea'da 15 golle tamamlayan İspanyol forvet Fernando Llorente'ye resmi teklif yaptığını açıkladı.

20 Haziran 2017 Salı 11:04
İspanyol basınından flaş Beşiktaş açıklaması

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol yıldız Llorente'yi gündemine aldı. 32 yaşındaki dev forvet geçtiğimiz sezonu İngiltere'de Swansea'de geçirdi ve ligde 15 gol attı.

RESMİ TEKLİF TAMAM

İspanyol El Desmarque Beşiktaş'ın, 30 Haziran'a kadar sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahip olan Fernando Llorente'ye resmi teklifte bulunduğunu iddia etti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 11:04
  1. Beşiktaş
  2. Swansea
  3. Fernando Llorente
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