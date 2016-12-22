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İspanyol basınından Arda Turan'a övgü!

İspanyol basını, Kral Kupası'nda Barcelona'nın 7-0 kazandığı Hercules maçında hat-trick yapan Arda Turan'ın sahanın en iyisi olduğunu yazdı.

İspanyol basınından Arda Turan'a övgü!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 20:21
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    Arda'lı Barcelona'dan gol yağmuru

Üçüncü lig takımlarından Hercules'i 7-0 yenerek Kral Kupası'nda son 16 turuna kalan Barcelona'da 3 gol atıp bir asist yapan ve takımına bir de penaltı kazandıran Arda Turan, maçın yıldızı seçildi.

El Mundo Deportivo gazetesi, "Arda, kimse üç yıldızı (Neymar-Messi-Luis Suarez) hatırlamasın diye bir hat-trick daha yaptı." ifadesini başlığına çıkararak yaptığı yorumda, "Arda, Noel arifesinde Nou Camp'ı dolduran 64 bin taraftarın önünde Messi'yi aratmadı. Arda, 3 yıldızın forma giymediği maçta Barça'nın forvetteki komutanlığını eline aldı. Dikkat edin! Arda, bu sezon tüm turnuvalarda toplam gol sayısını 11'e çıkardı." ifadelerini kullandı.

"Arda, Türk tutkusunu yansıtıyor." başlığını atan Sport gazetesi, "Arda, forvette oynadığı zaman kendini çok daha rahat hissettiğini ve belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Arda, futbolu bir Brezilyalı gibi oynuyor. Topu güler yüzle alıyor, okşarcasına kontrol ediyor ve neşeyle oynuyor. Tam bir yetenek. Arda az konuşup, çok gülüyor. Az ya da çok oynasın onu ilgilendirmiyor. Luis Enrique'nin ihtiyacı olduğu anlarda hep orada. Geçen sezon toplamda bin 174 dakika oynayan Arda, şimdiden bu rakamı geçti. Türk futbolcu, bu sezon bin 233 dakika sahada kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Marca gazetesi, "Yeniden bir hat-trick'e imza atan Arda'dan büyük bir performans. Gecenin en büyük zaferini Arda Turan kazandı. Sahada Turan şov vardı. Türk futbolcu, taktik anlamda Barcelona'ya çok farklılık katıyor. Hem forvet hem de orta sahada oynayabiliyor. Barcelona'da 3 yıldız veya Iniesta'nın olmadığı anlarda Arda temel bir taş. Arda Turan, Luis Enrique için vazgeçilmez. Rastlantı veya değil, Türk futbolcu, hakkında çıkan gece hayatı söylentilerinden sonra sanki pil değiştirip çok daha iyi performans göstermeye başladı." şeklinde yorumlar yaptı.

"15'lik Arda Turan" başlığını atan El Mundo gazetesi de "Türk futbolcu 15 dakikada hat-trick yaptı ve Hercules'e karşı gol yağmurunun liderliğini üstlendi." diye yazdı.

El Pais gazetesi ise "Arda, kendini Messi gibi hissediyor" başlığını kullanarak, "Barcelona, 3 yıldızının oynamadığı ya da sonucu getiremedikleri maçlarda kendine dördüncü bir golcü buldu: Arda Turan. Takımdaki as yedek olan Türk futbolcu, Borussia Mönchengladbach maçında olduğu gibi Barcelona'ya yine ani bir değişiklik kattı. Arda iyi oynadı, güzel goller attı. Hatta Messi'nin şimdiye kadar yapamadığı şekilde hat-trick'i bir kafa iki de ayak golüyle yaptı." görüşünü savundu.

 
EtiketlerBarcelonaMessiBrezilyaSuarezArda TuranNeymarNou Camp
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