İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İspanyol basınından Arda Turan iddiası

İspanya'da yayınlanan Mundo Deportivo gazetesi Barcelona'nın Arda Turan'ı elden çıkarmak için çözüm üretmeye çalıştığını belirtti. Bununla birlikte Sportıng Lizbon'un da Arda Turan'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:00
İspanyol basınından Arda Turan iddiası

Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona kulübü yöneticileriyle Portekizli menajer Jorge Mendes'in dün 3 saat süren bir toplantıda bir araya geldiğini yazdı. Gazetenin haberine göre; görüşmede Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği de masaya yatırıldı.

ÇOK GİZLİ BAŞLIĞIYLA VERDİLER

"Çok gizli" başlığıyla ilk sayfadan duyurulan haberde; Barcelona. Arda Turan ve Andre Gomes ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu nedenle kulüp yönetimi, Mendes'in transfer haklarına sahip olduğu diğer oyuncuların durumunu Portekizli menajerle görüştü.

Toplantıda Mendes'in Monaco'dan Fabinho, Benfıca'dan Semedo ve Valencia'dan Cancelo'yu Barcelona'ya önerdiği; Mundo Deportıvo gazetesi tarafından gündeme getirildi.

Gazete, Arda Turan'a Çin Ligi'nin yanı sıra; Premier Lig, Serie A ve Türkiye'den de talip takımların bulunduğunu öne sürdü. Bununla birlikte Sportıng Lizbon'un da Arda Turan'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:00
  1. ARDA
  2. ARDA TURAN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    1. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    2. Evlilik programları yerine o..
    3. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    4. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    5. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    6. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    7. İranlı dolandırıcı yakalandı
    8. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    9. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    10. Büyük operasyon kapıda!
    11. 'Babam işkenceci bir polisti'
    12. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    13. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    14. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    15. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    16. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    17. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
    18. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
    19. İspanyol basınından Arda Turan iddiası
    20. Feto'nun 3 ay önceki 'zehir..
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!