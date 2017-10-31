İspanya’ya iade, Türkiye’ye ret

Katalonya'nın feshedilen yönetimindeki ayrılıkçı lideri Carles Puigdemont Madrid yönetiminin baskıları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Baskılardan kurtulmak için Belçika'ya kaçan Puigdemont'un sığınma talebinde bulunması bekleniyor. Sığınma başvurusu için ise kendisine çok tartışmalı bir avukatı tuttuğu öne sürüldü.

DHKP-C'Lİ ERDAL'IN AVUKATI

Puigdemont, Pazartesi günü öğleden sonra Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapan insan hakları hukukçusu Paul Bekaert ile görüştü. Belçikalı avukat, Puigdemontile yaptığı görüşmeyi doğruladı. Görüşmenin olası sığınma başvurusu ile ilgili olduğu belirtildi.

Görüşmede hukuki haklarının savunucusu olarak Beekart'ın Puigdemont tarafından tutulduğu Belçika haber ajansı BELGA tarafından iddia edildi.

DHKP-C ŞİMDİ KÖTÜ OLDU

Dhkp-c savunucusu Paul Bekaert’ın Katalan lider Carles Puigdemont’un avukatı olmasıyla Belçika ve Avrupa’da Bekaert, ‘’terör ve ayrılıkçılara sahip çıkan avukat’’ olarak anılmaya başladı.

Oysa aynı avukat sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın davasına baktığında kahraman olarak anılıyordu. Belçika hükümeti bugün Carles Puigdemont bir an önce İspanya’ya iade etmek istiyor

Aynı Belçika hükümeti, bugüne kadar Türkiye'nin, aralarında Sabancı suikasti sanığı DHKP-C üyesi Fehriye Erdal ve PKK-KCK'nın Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın da yer aldığı teröristlerin iadesine ilişkin taleplerini reddetmişti.

İSPANYA’YA İADE, TÜRKİYE’YE RET

Paul Bekaert, daha önce İspanya'nın bask bölgesinden kaçarak Belçika'ya sığınma başvurusu yapan basklı Moreno Garcia çiftinin davasını üstlenmişti.

Belçika'da 2001 yılında vatandaşlık elde eden çift, ispanya hükümetinin talebi üzerine 2004 yılında iade edilmişti.

Türkiye bugüne kadar Belçika'dan adi suçlardan 56 kişinin iadesini talep etti. Söz konusu suçlulardan 35'inin iadesi kabul edilirken 8'i reddedildi.

Fakat iş Avrupa’nın bölünmesine geldiğinde Belçika ile İspanya arasında hemen iletişim kurularak gerekli anlaşmalar yapıldı.