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İspanya'ya girmeyeceğini açıkladı

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01 Kasım 2017 Çarşamba 19:06
İspanya'ya girmeyeceğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, Suriyeli muhaliflerin, Soçi’de düzenleyecekleri toplantıya katılmamaları halinde “büyük risk altında ve siyasi sürecin dışında” kalacaklarını savundu.  

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 7’ncisi düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından Lavrentiyev, basın toplantısı düzenledi.  

Rus heyetin temsilcisi Lavrentiyev, Suriyeliler arasında “Ulusal Diyalog Kongresi” ismini verdikleri toplantının, Soçi’de yapılacağını bildirdi.  

Lavrentiyev, toplantıda ulusal birlik ve geçiş hükümetinin müzakere edileceğini savunarak, “Özellikle anayasa reformunun başlatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.  

Kongreyi Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile de görüştüklerini belirten Lavrentiyev, “Mistura da anayasal reforma ve seçimler konusuna odaklanmamız gerektiğini söylemişti.” diye konuştu.  Rus temsilci, muhalefet heyetine seslenerek, “Ön koşullar koyacaksalar, yapıcı yaklaşım sergilemeyecekseler o zaman onlara uzanan destek elini geri çevirdiklerini göstermiş olurlar. Biz bunun olmasını istemiyoruz.

Suriye muhalefeti ile çalışmamızı devam ettireceğiz… Muhalifler katılmazsa, büyük risk altında, siyasi sürecin dışında kalacaklar.” ifadelerini kullandı. Etkinliğin BM’nin himayesinde olmasını istediklerini söyleyen Lavrentiyev, “Mistura ile görüşmelerimiz sürüyor. O ya da temsilcisi bu foruma katılacak.” iddiasında bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:06
  1. BM
  2. Suriye
  3. Kazakistan
  4. Astana
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