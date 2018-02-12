Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İspanya'nın o katliamı neden bekletiliyor?

İspanya'dan 1920’li yıllarda kırsal kesimde halka karşı kullandıkları kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan mağdurların dosyalarını inceleyip bir karara varması talep edildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 20:03
İspanya'nın o katliamı neden bekletiliyor?

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Demokrasi ve Barış İçin Ortak Hafıza Merkezi, sömürge döneminde halka karşı kimyasal silah kullanıldığı iddialarını içeren dosyanın İspanyol makamlarınca bir an önce sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İspanya'dan 1920’li yıllarda kırsal kesimde halka karşı kullandıkları kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan mağdurların dosyalarını inceleyip bir karara varması talep edildi.

Açıklamada, “İspanya'nın, sömürge döneminde direnen halka karşı kullandığı kimyasal silahlardan etkilenerek mağdur olan pek çok aile var. Günümüze kadar etkisini gösteren bu zehirli gazlardan dolayı, bölge halkında çeşitli kanser hastalıkları baş gösteriyor. İspanya’dan bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir an önce bu dosyaya ilişkin çalışmaların tamamlanarak sonuca bağlanmasını talep ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Faslı ve İspanyol tarihçilerin kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaları hatırlatılan açıklamada, “1920'li yıllarda sömürgeci İspanya’ya karşı mücadele veren Faslı direnişçi Abdulkerim el-Hattabi’nin organize ettiği bölge halkı ile İspanyol güçleri arasında birçok çatışma yaşandı, bu çatışmalarda İspanyol güçleri kimyasal silahlar kullandı." denildi.

Merkez, iki ülke siyasi iradeleri tarafından bu konunun araştırılması için ortak bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 20:03
  1. İspanya
  2. Faslı
  3. Demokrasi
  4. Fas
  5. Hafıza Merkezi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gelirini operasyon bitene kadar Mehmetçik'e bağışladı
    1. Gelirini operasyon bitene kadar..
    2. Cami avlusuna girenler bu görüntü ile..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te
    4. Rus kuklası kripto işine girdi
    5. Kars'ta bulundu... Herkes görmeye..
    6. Kalp hastaları bunu yapmasın
    7. Elektrik panolarına silahla saldırıp..
    8. ABD’den skandal adım… Terör..
    9. Yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22..
    10. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan..
    11. Jagland Türkiye'ye geliyor
    12. Karabük onu böyle uğurlamıştı...
    13. İspanya'nın o katliamı neden..
    14. Türkiye'den çıkmıştı! 12 şubesini daha..
    15. Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı
    16. Yunanistan batıyor...Tam 23 milyar..
    17. 15 Temmuz köprüsünde trafik açıldı
    18. Savunma sanayinde milli dönüşüm
    19. Kahraman Temimi için sokaklara çıktılar
    20. Doğu Guta için harekete geç!
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu