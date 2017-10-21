İspanya'dan Katalonya kararı
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kabine üyeleriyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınma kararını açıkladı.21 Ekim 2017 Cumartesi 14:49
İspanyol hükümeti, Katalonya özerk yönetimi hükümetini fesh ederek, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu kararı oylanması için senatoya gönderdi.
Rajoy, Katalan hükümetinin yetkilerinin merkezi yönetime devredileceğini söyledi.
Rajoy açıklamasında, Katalonya'nın özerkliğinin iptal edilmediğini sadece yasaları çiğneyen yetkililerin görevden alındığını söyledi.