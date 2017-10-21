İspanya'dan Katalonya kararı

İspanyol hükümeti, Katalonya özerk yönetimi hükümetini fesh ederek, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu kararı oylanması için senatoya gönderdi.

Rajoy, Katalan hükümetinin yetkilerinin merkezi yönetime devredileceğini söyledi.

Rajoy açıklamasında, Katalonya'nın özerkliğinin iptal edilmediğini sadece yasaları çiğneyen yetkililerin görevden alındığını söyledi.