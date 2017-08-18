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İspanya’daki terör olayları ile bağlantılı 4. kişi yakalandı

İspanya’nın Barselona’daki ve Cambrils şehrindeki saldırılarla ilgili olarak 4. kişinin tutuklandığı bildirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:01
İspanya’daki terör olayları ile bağlantılı 4. kişi yakalandı

Katalan Polisi İspanya’nın Barselona’daki ve Cambrils şehrindeki saldırılarla ilgili olarak, 4. kişiyi tutuklandıklarını söyledi

İspanya, dün gerçekleştirilen terör saldırıları ile sarsılmıştı. Barcelona şehrinde bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasının ardından, Cambrils şehrinde de ikinci bir saldırı engellenmişti. Cambrils’de yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesinin üzerine ölü sayısının 14’e yükseldiği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:01
  1. Barcelona
  2. İspanya
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